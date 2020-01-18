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18 січня 2020, субота, 13:52 5
Судова влада 2020-01-18T14:15:02+02:00
Українські Новини
Суд продовжив заборону на виїзд за кордон колишнього зама Гонтаревої Писарука

Суд продовжив заборону на виїзд за кордон колишнього зама Гонтаревої Писарука

Надежда Комендантова
Олександр Писарук, Суд, Заборона на виїзд закордон
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив заборону на виїзд за кордон голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександру Писаруку, майно якого заарештували.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Продовжили зобов'язання", - сказала вона.

Крім заборони на виїзд за кордон також продовжені інші зобов'язання.

Зобов'язання продовжені на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за правління Писарука.

Він підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

НАБУ просило суд заарештувати Писарука із заставою в 30 млн гривень.

Генпрокуратура і СБУ 7 червня, провели розтин індивідуальних сейфів клієнтів фінустанови Райффайзен Банку Аваль і вилучили їх вміст, а 11 листопада детективи НАБУ прийшли в Райффайзен Банк з метою затримати голову правління.

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