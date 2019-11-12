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12 ноября 2019, вторник, 08:32 18
Судебная власть 2019-11-12T08:44:13+02:00
Українські Новини
Бывшему заму Гонтаревой Писаруку в НАБУ вручили подозрение и отпустили домой

Бывшему заму Гонтаревой Писаруку в НАБУ вручили подозрение и отпустили домой

Корупция, Райффайзен Банк Аваль, НАБУ, Сергей Лещенко, Александр Писарук
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Главу правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя Гонтаревой Александра Писарука, которого задержали НАБУ 11 ноября, отпустили уже сегодня ночью. 

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Освобожденние произошло после того, как Писаруку объявили подозрение по делу о разграблении рефинансирования в 1,2 миллиарда гривен, которое было выделено ПАО "VAB Банк".

"Писаруку инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 миллиарда гривен рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка - "VAB Банк"", - написал Сергей Лещенко.

По его информации, Бахматюк внес залог, меньше требуемой суммы для получения кредита от НБУ в 1,2 млрд грн. В итоге деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией. Бахматюк бежал из Украины.

Во вторник, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины изберет Писаруку меру пресечения.

Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура и СБУ 7 июня, провели вскрытие индивидуальных сейфов клиентов финучреждения Райффайзен Банка Аваль и изъяли их содержимое, а 11 ноября детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банк с целью задержать главу правления.

Больше новостей о: Корупция Райффайзен Банк Аваль НАБУ Сергей Лещенко Александр Писарук

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