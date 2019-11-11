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11 ноября 2019, понедельник, 22:47 61
Экономика 2019-11-11T22:51:51+02:00
Українські Новини
Детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банка, чтобы задержать главу пред правления, - СМИ

Детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банка, чтобы задержать главу пред правления, - СМИ

Валерия Гонтарева, Райффайзен Банк Аваль, НАБУ, Александр Писарук
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) прибыли в офисе Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее был первым заместителем бывшей главы Национального банка Валерия Гонтаревой.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на собственные источники.

Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Раффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали — по какой причине.

По данным НВ, Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. До этого он с 1997 года работал в банке ING. В частности, в 2010—2014 годах был региональным руководителем этого банка в Центральной и Восточной Европе.

АО Райффайзен Банк Аваль зарегистрировано 27 марта 1992 года, с октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. По состоянию на 30 июня 2019 года группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития — 30%. Банк обслуживает 2,5 млн клиентов. У него есть 499 отделений по всей Украине.

Как сообщали Українські Новини, Генпрокуратура и СБУ вчера, 7 июня, провели вскрытие индивидуальных сейфов клиентов финучреждения Райффайзен Банка Аваль и изъяли их содержимое.

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