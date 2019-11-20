"Райффайзен Банк Аваль" внес залог за предправления Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" внес залог за председателя правления банка Александра Писарука.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель банка.

Ранее Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании в отношении Писарука меры пресечения в виде залога в сумме 5 млн гривен.

"Райффайзен Банк Аваль" сообщил, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ также задержало и отпустило предправления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука.



В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.



Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой.



Кроме того, НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен.



Писарук подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.