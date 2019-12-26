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26 декабря 2019, четверг, 13:59 8966
Финансы 2019-12-26T14:01:19+02:00
Українські Новини
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали

Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали

Жора Шокин
Александр Писарук, НАБУ, арест имущества, VAB Банк, Райфайзен банк Аваль, НБУ
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовали", - сказал он.

По его словам, арест наложен на недвижимое и движимое имущество.

Имущество арестовано согласно решению суда.

При этом, собеседник не уточнил, какое конкретно имущество арестовано.

Как сообщали Українськi Новини, "Райффайзен Банк Аваль" внес залог за предправления Писарука.

Он подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен.

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