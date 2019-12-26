Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Имущество арестовали", - сказал он.

По его словам, арест наложен на недвижимое и движимое имущество.

Имущество арестовано согласно решению суда.

При этом, собеседник не уточнил, какое конкретно имущество арестовано.

Как сообщали Українськi Новини, "Райффайзен Банк Аваль" внес залог за предправления Писарука.

Он подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

НАБУ просило суд арестовать Писарука с залогом в 30 млн гривен.