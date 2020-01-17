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Судова влада 2020-01-17T15:00:01+02:00
Українські Новини
Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market

Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Арешт майна, Михайло Бейлін, Kyiv Food Market
Михайло Бейлін. Фото: politeka
Михайло Бейлін. Фото: politeka

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому Президент Володимир Зеленський проводив прес-марафон.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Майно заарештовано", - сказав він.

При цьому, він не уточнив, на яке саме майно накладено арешт, і чи заарештований  Kyiv Food Market.

Бейлін підозрюється в причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Михайла Бейліна взяли під домашній арешт.

У грудні суд змінив запобіжний захід Бейліну з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Тим часом Зеленський заплатив кругленьку суму з бюджету за оренду Kyiv Food Market під свій прес-марафон. Послуги з технічного забезпечення відео - і аудіозйомки і трансляції обійшлися в 198 529 гривень.

Спілкування Зеленського зі ЗМІ проходило в фуд-холі Kyiv Food Market і тривало понад 14 годин.

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