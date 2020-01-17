Суд заарештував майно власника Kyiv Food Market

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому Президент Володимир Зеленський проводив прес-марафон.Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах."Майно заарештовано", - сказав він.При цьому, він не уточнив, на яке саме майно накладено арешт, і чи заарештований Kyiv Food Market.Бейлін підозрюється в причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Михайла Бейліна взяли під домашній арешт.У грудні суд змінив запобіжний захід Бейліну з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тим часом Зеленський заплатив кругленьку суму з бюджету за оренду Kyiv Food Market під свій прес-марафон. Послуги з технічного забезпечення відео - і аудіозйомки і трансляції обійшлися в 198 529 гривень.Спілкування Зеленського зі ЗМІ проходило в фуд-холі Kyiv Food Market і тривало понад 14 годин.