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19 декабря 2019, четверг, 14:59 212
Силовые структуры 2019-12-19T15:00:01+02:00
Українські Новини
Суд избрал совладельцу Kyiv Food Market Бейлину личное обязательство вместо ночного домашнего ареста

Суд избрал совладельцу Kyiv Food Market Бейлину личное обязательство вместо ночного домашнего ареста

Елизавета Кесельман
Антикоррупционный суд, Домашний арест, Личное обязательство, Михаил Бейлин
Михаил Бейлин. Фото: politeka
Михаил Бейлин. Фото: politeka

Высший антикоррупционный суд сменил меру пресечения для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон, с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Был домашний арест, но сменили на личное обязательство", - сказал он.

По его словам, решение принял суд по ходатайство защиты Бейлина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов.

Как сообщали Українськi Новини, Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця". Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Кроме того, на днях СМИ заметила экс-генпрокурора Луценко, который отмечал свой 55-й день рождения в дорогом итальянском ресторане Vino e Cucina, принадлежащему Михаилу Бейлину. 

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