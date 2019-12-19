Суд избрал совладельцу Kyiv Food Market Бейлину личное обязательство вместо ночного домашнего ареста

Высший антикоррупционный суд сменил меру пресечения для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон, с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Был домашний арест, но сменили на личное обязательство", - сказал он.

По его словам, решение принял суд по ходатайство защиты Бейлина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов.

Как сообщали Українськi Новини, Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом акционерного общества "Укрзализныця". Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Кроме того, на днях СМИ заметила экс-генпрокурора Луценко, который отмечал свой 55-й день рождения в дорогом итальянском ресторане Vino e Cucina, принадлежащему Михаилу Бейлину.