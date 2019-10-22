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  • Владельца Kievfoodmarket, где Зеленский провел пресс-марафон, взяли под домашний арест
22 октября 2019, вторник, 15:37 2938
Политика 2019-10-22T15:38:25+03:00
Українські Новини
Владельца Kievfoodmarket, где Зеленский провел пресс-марафон, взяли под домашний арест

Владельца Kievfoodmarket, где Зеленский провел пресс-марафон, взяли под домашний арест

Суд, Домашний арест, Укрзализнычпостач, Михаил Бейлин, Kievfoodmarket
Михаил Бейлин. Фото: politeka
Михаил Бейлин. Фото: politeka

Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Избран ночной домашний арест", - сказал он.

По его словам, Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.

Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".


Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (Блок Петра Порошенко).

Бейлин является его финансовым советником и был внештатным советником главы Администрации Президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкина.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило экс-депутату Ищенко о подозрении в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение 44 млн гривен "Укрзализныци".

11 октября суд арестовал имущество экс-депутата Валерия Ищенко


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