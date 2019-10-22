Владельца Kievfoodmarket, где Зеленский провел пресс-марафон, взяли под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения ночной домашний арест для Михаила Бейлина, совладельца Kyiv Food Market, в котором Президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Избран ночной домашний арест", - сказал он.



По его словам, Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.



Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач", которое с 2015 года является филиалом "Укрзализныци".



Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко (Блок Петра Порошенко).



Бейлин является его финансовым советником и был внештатным советником главы Администрации Президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкина.



Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило экс-депутату Ищенко о подозрении в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение 44 млн гривен "Укрзализныци".



11 октября суд арестовал имущество экс-депутата Валерия Ищенко.





