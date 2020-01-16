Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані

Експерти завершили ідентифікацію тіл всіх 11 громадян України, загиблих в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У четвер експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України.

На даний момент проводиться підготовка для відправки тіл загиблих в Україну.

За попередньою інформацією, відправку тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня.

МВС повідомляє, що 15 рятувальників, 4 слідчих і 3 експерта МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії, 2 експерта-генетика МВС залишаться в Тегерані до завершення ідентифікації тіл загиблих та повернення родичам.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірані відбулася прощальна церемонія з загиблими в авіакатастрофі пасажирами і членами екіпажу.

Раніше Іранські військові визнали що "ненавмисно" збили український літак. Іран офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака МАУ.

Відомо, що під час аварії українського боїнга над Тегераном загинуло 82 іранця та 63 канадця а також 11 членів екіпажу, які були українцями.