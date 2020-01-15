В Иране состоялась прощальная церемония с погибшими в авиакатастрофе пассажирами и членами экипажа

Церемония прощания с погибшими в Иране. Фото: facebook.com/president.gov.ua/

Церемония прощания с погибшими в Иране. Фото: facebook.com/president.gov.ua/

В среду, 15 января, в Тегеране, где 8 января произошла крупнейшая авиакатастрофа украинского боинга, состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и 11 украинцами-членами экипажа. Об этом передает пресс-служба Международных авиалиний Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на церемонии присутствовали члены следственной комиссии, представители государственных органов СМИ, дипломатических миссий, а также сотрудники МАУ.

Фото:facebook.com/flyuia.ua

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, во время церемонии представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране.

Фото:facebook.com/president.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Иранские военные признали, что "непреднамеренно" сбили украинский самолет. Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ

Во время крушения украинского боинга над Тегераном погибло 82 иранца и 63 канадца, а также 11 членов экипажа, которые были украинцами.