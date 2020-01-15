підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
15 січня 2020, середа, 08:15 2
Економіка 2020-01-15T08:30:01+02:00
Українські Новини
Долар "перевалив" за 24: курс валют від НБУ

Долар "перевалив" за 24: курс валют від НБУ

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс долара до гривні, Долар
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 січня, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,1782
1 долар США 24,0257
1 швейцарський франк 24,7841
10 ієн 2,1827
10 російських рублів 3,9143
1 євро 26,6889

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанку долар зміцнився до 24 UAH/USD.

Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.

Більше новин про: Курс валют курс долара до гривні Долар

Новини
Помічники нардепів в грудні отримали до 117 тисяч гривень зарплати 08:39 Документ
Долар "перевалив" за 24: курс валют від НБУ 08:15
До 5000 доларів: скільки заробляють IT-спеціалісти в Україні 06:10 Інфографіка
ЗМІ показали нове відео, де Іран збиває літак МАУ: ракет було дві 23:15
Зеленський і Трюдо обговорили співпрацю і розслідування авіакатастрофи літака МАУ 22:15
більше новин
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
В Ірані ідентифікували першого загиблого українського пасажира 22:13
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok