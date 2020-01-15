Долар "перевалив" за 24: курс валют від НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 січня, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,1782 1 долар США 24,0257 1 швейцарський франк 24,7841 10 ієн 2,1827 10 російських рублів 3,9143 1 євро 26,6889

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанку долар зміцнився до 24 UAH/USD.



Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.



Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.



Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.



Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на міжбанківському валютному ринку.