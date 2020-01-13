Чистая покупка валюты НБУ на межбанке на прошлой неделе составила $118 млн

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. НБУ купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов по единому курсу. С начала года по единому курсу куплено 198 млн долларов, а продано 30 млн долларов. В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. Нацбанк сохранил курс гривны: по чем доллар и евро в начале недели. Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют