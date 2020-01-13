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13 января 2020, понедельник, 09:03 53
Финансы 2020-01-13T09:05:59+02:00
Українські Новини
Чистая покупка валюты НБУ на межбанке на прошлой неделе составила $118 млн

Чистая покупка валюты НБУ на межбанке на прошлой неделе составила $118 млн

Сергей Жолобецкий
НБУ, Межбанк, Валюта, Доллары

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 198 млн долларов, а продано 30 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

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