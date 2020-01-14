подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 17:32 89
Экономика 2020-01-14T17:37:33+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась до 24 UAH/USD

Гривна на межбанке укрепилась до 24 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Межбанк, Гривна, доллар к гривне, Доллар
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 7 коп. до 24,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,99-24,03 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,02-24,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,99-24,01 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,09% с 23,74 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Больше новостей о: Межбанковский валютный рынок Межбанк Гривна доллар к гривне Доллар

Новости
Министр экономики Милованов выписал себе премию в 71 тысячу 18:27 Документ
Суд в Симферополе освободит крымского журналиста Семену в течение десяти суток 18:11
Роксолана Пидласа. Фото: Facebook/Анна Стешенко
"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро 17:58
В Киеве в несколько раз хотят увеличить стоимость парковки на центральных улицах 17:49
Суд разрешил заочное расследование против директора "Трейд Коммодити" Майко 17:42
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok