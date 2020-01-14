Гривна на межбанке укрепилась до 24 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 7 коп. до 24,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,99-24,03 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,02-24,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,99-24,01 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,09% с 23,74 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.



Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020.



Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.