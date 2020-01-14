Долар пішов у ріст: НБУ знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 січня, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 січня, на 5,84 коп. до 23,9208 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Також у грудні 2019 року населення продало валюти на 181,5 млн доларів більше, ніж купило.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: чого чекати від курсу валют.