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14 січня 2020, вівторок, 14:15 14
Фінанси 2020-01-14T14:37:44+02:00
Українські Новини
Долар пішов у ріст: НБУ знизив офіційний курс гривні

Долар пішов у ріст: НБУ знизив офіційний курс гривні

Надежда Комендантова
курс гривні, Курс валют, Офіційний курс, НБУ

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 січня, на 10,05 коп. до 24,0213 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 січня, на 5,84 коп. до 23,9208 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 січня, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в суботу на 3 коп. у понеділок знизився на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Також у грудні 2019 року населення продало валюти на 181,5 млн доларів більше, ніж купило.

Національний банк у період з 8-го по 11-е січня купив 148 млн доларів і продав 30 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Тим часом гривня побила світовий рекорд: чого чекати від курсу валют.

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