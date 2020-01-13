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13 января 2020, понедельник, 18:54 56
Экономика 2020-01-13T18:54:45+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после выходных снова обвалилась

Гривна на межбанке после выходных снова обвалилась

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,90-23,94 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,94-23,96 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,05-24,09 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,39% с 23,74 UAH/USD до 24,07 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Ранее, перед выходными, курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

А объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.

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