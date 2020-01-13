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13 января 2020, понедельник, 16:49 14
Финансы 2020-01-13T16:52:11+02:00
Українські Новини
В декабре население "сбрасывало" дешевеющий доллар

В декабре население "сбрасывало" дешевеющий доллар

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Валюта, Доллары, Курс гривны

В декабре 2019 года население продало валюты на 181,5 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в декабре чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В декабре население продало 1 668,6 млн долларов и купило 1 487,1 млн долларов.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Депозиты юридических лиц в декабре резко выросли.

В декабре кредитование экономики заметно сократилось.

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