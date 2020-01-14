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14 января 2020, вторник, 05:55 625
Экономика 2020-01-14T05:55:01+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют на Старый новый год

НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют на Старый новый год

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на 23,9677 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,0663
1 доллар США 23,9275
1 швейцарский франк 24,6294
10 иен 2,1777
10 российских рублей 3,9096
1 евро 26,6205

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 3 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 24,07 UAH/USD.

Также Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Тем временем гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют.

Кроме того, объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.

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