У МАУ навіть не розглядають відновлення польотів в Іран

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак навіть не розглядається. Про це він розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".

Дихне заявив, що Іран на даний момент для МАУ закритий.

"На даний момент навіть не розглядається (відновлення польотів, - ред.)", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям польоти в повітряному просторі не тільки Ірану, але і Іраку після падіння літака МАУ.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Після цього в Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестуючими після авіакатастрофи з літаком МАУ. Крім того, почали увольнятся журналісти державних телеканалів.

11 січня Іран визнав, що збив український літак.

Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.