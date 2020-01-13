Падіння літака МАУ в Ірані СБУ почала розслідувати як умисне вбивство

Служба безпеки України почала розслідувати катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня як умисне вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На виконання доручення Офісу Генерального прокурора України СБУ почала розслідування обставин авіакатастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", - сказано в ньому.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Наразі йде збір доказової бази.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують через збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.