підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 січня 2020, понеділок, 13:26 5
Силові структури 2020-01-13T14:15:02+02:00
Українські Новини
Падіння літака МАУ в Ірані СБУ почала розслідувати як умисне вбивство

Падіння літака МАУ в Ірані СБУ почала розслідувати як умисне вбивство

Ярина Вацяк
СБУ, авіакатастрофа, Падіння літака, Умисне вбивство, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України почала розслідувати катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня як умисне вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На виконання доручення Офісу Генерального прокурора України СБУ почала розслідування обставин авіакатастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", - сказано в ньому.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Наразі йде збір доказової бази.

Як повідомляли Українські Новини, у суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку громадянам Ірану, які протестують через збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Більше новин про: СБУ авіакатастрофа Падіння літака Умисне вбивство Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Новини
Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі підвищується 2-й тиждень поспіль 14:17
Подоляни-боржники ризикують отримати пеню та позбутися права на державну допомогу 14:11 Прес-реліз
"Слуга народу" вирішила висунути кандидатуру Костіна на посаду голови правового комітету замість Венедиктової 14:04
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину 13:39
Невирішення питання Ukrlandfarming завдасть шкоди не лише агросектору, а й ринку землі та взагалі Україні, – Мірошниченко 13:27
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok