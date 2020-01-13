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  • В Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестуючими після авіакатастрофи з літаком МАУ
13 січня 2020, понеділок, 10:14 9
Азія 2020-01-13T11:30:03+02:00
Українські Новини
В Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестуючими після авіакатастрофи з літаком МАУ

В Ірані відбулися зіткнення між силовиками і протестуючими після авіакатастрофи з літаком МАУ

Ярина Вацяк
Іран, авіакатастрофа, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, протести в Ірані

У неділю в Ірані поновилися антиурядові протести - на другий день після визнання іранською владою збиття літака МАУ іранської ракетою. Демонстранти влаштували акції протесту в університетах в Тегерані та інших великих містах, закликаючи до відставки чиновників, причетних до авіакатастрофі. Протести підтримав президент США Дональд Трамп.

На тегеранській площі Азаді в центрі міста та інших районах влади розмістили підрозділи з боротьби з заворушеннями, що сталися зіткнення, пише "ВВС-Україна".

Попри концентрацію спецпідрозділів поліції, а також підрозділів Корпусу вартових ісламської революції в столиці, там відбулися нові акції протесту.

Судячи з відеокадрів, їхні учасники демонстративно відмовлялися наступати на зображення американського та ізраїльського прапорів на тротуарі біля входу в університет Горліса-Бехешті в Тегерані.

Демонстранти скандували антиурядові гасла, зокрема: "Нам брешуть, що наш ворог - Америка, наш ворог тут".

На площі Азаді відбулися зіткнення з силами безпеки, які намагалися розігнати присутніх.

Зіткнення силовиків та студентів відбуваються вже другий день поспіль.

У суботу студенти зібралися біля двох тегеранських університетів, вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі, а потім почали скандувати гасла проти аятоли Хаменеї та уряду. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Низка іранських газет опублікували репортажі з місця демонстрацій із заголовками "Ганьба" і "Не пробачимо".

Однак інші ЗМІ вихваляли владу за чесне визнання "помилки", що призвела до збиття українського літака.

У Тегерані в неділю відбулися також демонстрації в пам'ять про вбитого генерала Сулеймані і проти США та Британії.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, мають повернути вже на наступному тижні.

Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

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