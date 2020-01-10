З'явилося відео "чорних скриньок" літака МАУ: Іран розкриє їх самостійно

Іранські чиновники показали знайдені чорні ящики літака МАУ, який зазнав аварії під Тегераном. Відповідне відео в п'ятницю, 10 січня, оприлюднив іранський телеканал IRNN.

На відео відображені чорні ящики літака МАУ.

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що буде важко отримати дані бортових самописців з-за пошкоджень. Він також в черговий раз заявив, що авіакатастрофа МАУ відбулася не в результаті ракетного удару.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

Як повідомляли Українські Новини, місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери.

Всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

Слідча комісія має 4 версії катастрофи українського літака в Ірані.

Канадська, американська і британська розвідка звинувачує Іран у ненавмисному ракетний удар по українському літаку. За даними Bellingcat, збила літак МАУ ракета могла вилетіти з бази Ірану.