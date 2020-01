З'явилося відео "чорних скриньок" літака МАУ: Іран розкриє їх самостійно

На відео відображені чорні ящики літака МАУ.

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що буде важко отримати дані бортових самописців з-за пошкоджень. Він також в черговий раз заявив, що авіакатастрофа МАУ відбулася не в результаті ракетного удару.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng