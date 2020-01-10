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  • З'явилося відео "чорних скриньок" літака МАУ: Іран розкриє їх самостійно
10 січня 2020, пʼятниця, 16:13 16
Політика 2020-01-10T17:45:02+02:00
Українські Новини
З'явилося відео "чорних скриньок" літака МАУ: Іран розкриє їх самостійно

З'явилося відео "чорних скриньок" літака МАУ: Іран розкриє їх самостійно

Ольга Фандорина

Іранські чиновники показали знайдені чорні ящики літака МАУ, який зазнав аварії під Тегераном. Відповідне відео в п'ятницю, 10 січня, оприлюднив іранський телеканал IRNN.

На відео відображені чорні ящики літака МАУ.

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що буде важко отримати дані бортових самописців з-за пошкоджень. Він також в черговий раз заявив, що авіакатастрофа МАУ відбулася не в результаті ракетного удару.

Як повідомляли Українські Новини, місце катастрофи літака МАУ зачищене і не оточене, орудують мародери.

Всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

Слідча комісія має 4 версії катастрофи українського літака в Ірані.

Канадська, американська і британська розвідка звинувачує Іран у ненавмисному ракетний удар по українському літаку. За даними Bellingcat, збила літак МАУ ракета могла вилетіти з бази Ірану.
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