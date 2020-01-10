Место крушения самолета МАУ зачищено и не оцеплено, орудуют мародеры, - СМИ США

Власти Ирана практически полностью зачистили место падения украинского самолета. Все обломки вывезены, теперь убирают мусор. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает корреспондент CBS News Елизабет Палмер в Twitter.

"Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера. Сейчас место падения очищают от мусора", - сообщила Палмер.

По ее словам, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей. По словам очевидца, полиция разгоняет людей, которые "бродят по территории", а мародеры собирают вещи с земли.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

Как сообщали Українськi Новини, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, который 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана потерпел крушение.

Следственная комиссия имеет 4 версии крушения украинского самолета в Иране.

Канадская, американская и британская разведка обвиняет Иран в непреднамеренном ракетном ударе по украинскому самолету. По данным Bellingcat, сбившая самолет МАУ ракета могла вылететь с базы Ирана.