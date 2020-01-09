Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО

У той час як західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність, комісія з розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані відпрацьовує 4 основні версії катастрофи.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В даний час йде нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака", - написав він.

Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор", так як інформація про виявлення уламків російської ракети недалеко від місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет.

Також вивчаються версії зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибуху двигуна з технічних причин і вибуху всередині літака в результаті терористичного акту.

У повідомленні наголошується, що до складу комісії входять фахівці, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН-17 17 липня 2014 року у повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літаків.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана, рейсовий літак Boeing української МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ.