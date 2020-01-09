В Ірані заперечують всі звинувачення в пуску ракет по українському літаку

Голова Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде відповів на затвердження в США про те, що український літак близько Тегерана могли збити ракетою помилково. Про це повідомляє CNN.

"Якщо ракета або реактивний снаряд потраплять в літак, буде вільне падіння", – сказав він.

При цьому Абедзаде додав, що після зльоту літак ще летів п'ять хвилин, і "пілот намагався повернутися в аеропорт, але йому це не вдалося".

"Як літак може бути збитий ракетою, а потім пілот намагається повернутися в аеропорт?" – задався він питанням.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент США Дональд Трамп виключив технічні неполадки літака МАУ. Технічна несправність не є причиною авіакатастрофи в Ірані, заявив президент США.

Gо інформації Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.