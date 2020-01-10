Президент України Володимир Зеленський не виключає версію попадання ракети в літак МАУ, який зазнав краху в Ірані вранці 8 січня. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зеленський написав, що сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" продовжує роботу.

"Українські фахівці залучені в цей процес. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація і всі доступи, необхідні для проведення об'єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв'язок з нашими представниками. Версія про попадання ракети в літак не виключається, але на сьогодні не є підтвердженою", - написав Президент.

Також він закликав усіх міжнародних партнерів - насамперед, уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин.

"Вдень буду мати розмову про перебіг розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео. Наша мета - установити безперечну істину. Ми вважаємо це обов'язком усього міжнародного співтовариства перед сім'ями загиблих і пам'яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вище будь-яких політичних мотивів", - підсумував Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, штаб з розслідування катастрофи літака МАУ говорить, що ще занадто рано озвучувати конкретні деталі.

Раніше Президент Ірану пообіцяв Зеленському повний доступ до розслідування і прозорість.