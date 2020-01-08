82 іранця та 63 канадця загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані

82 іранця та 63 канадця загинули в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це повідомив у своєму мікроблозі Twitter міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передають Українські Новини.



За даними міністра, найбільшу кількість загиблих склали громадяни Ірану - 82 людини, Канади - 63 людини.



Крім того, загинули 11 українців (двоє пасажирів, дев'ять членів екіпажу), 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.



Прийстайко зазначив, що влада продовжує розслідування аварії.



Як повідомляли Українські Новини, у середу літак МАУ зазнав аварії в Ірані, попередньо загинуло 176 чоловік. З'явився попередній список загиблих в авіакатастрофі МАУ.



Крім того, за даними РНБО, 11 українців загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані. 9 з них - члени екіпажу, ще 2 пасажири на борту літака.



Також в МЗС готують списки загиблих і спецрейси в Іран для вивезення тіл при катастрофі літака МАУ.



Тим часом МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран.