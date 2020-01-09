підписатися на розсилку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 січня 2020, четвер, 20:46 18
Політика 2020-01-09T22:45:02+02:00
Українські Новини
Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи

Ольга Фандорина
Іран, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Авіакатастрофа літака МАУ, Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його особисту думку, технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака Boeing 737 в Ірані. Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає CNN.

"У мене є свої підозри... у інших теж є такі підозри. Хтось міг помилитися з іншого боку... Він летів в досить скрутному регіоні. Деякі кажуть, що це була технічна несправність. Я особисто не думаю, що це навіть розглядати", - сказав глава держави.

 

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

З семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофі літака МАУ в Ірані три є "закритими".

Раніше Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

Більше новин про: Іран Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді Авіакатастрофа літака МАУ Дональд Трамп

Новини
Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета 22:10
Телеканал США повідомив про два пуски ракет літака МАУ, зафіксованих розвідкою 21:21
Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи 20:46
У прем'єра Британії вивчають повідомлення про те, що літак МАУ збила іранська ракета 20:23
Boeing-737 був збитий іранською зенітною ракетою, - американські ЗМІ 20:00
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
Зміна адміністрування роздрібного акцизу на сигарети дозволить залучити до місцевих бюджетів понад 2 млрд грн вже в 2020 році, -експерт 08:57
Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном 11:11
більше новин
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
В Ірані розбився літак МАУ, близько 170 загиблих, - ЗМІ 07:39
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з трагічною аварією літака МАУ в Ірані 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok