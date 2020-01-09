Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його особисту думку, технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака Boeing 737 в Ірані. Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає CNN.

"У мене є свої підозри... у інших теж є такі підозри. Хтось міг помилитися з іншого боку... Він летів в досить скрутному регіоні. Деякі кажуть, що це була технічна несправність. Я особисто не думаю, що це навіть розглядати", - сказав глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

З семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофі літака МАУ в Ірані три є "закритими".

Раніше Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.