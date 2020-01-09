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  • Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ
09 січня 2020, четвер, 10:28 18
Події 2020-01-09T11:04:11+02:00
Українські Новини
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ

Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing-737, Іран, МАУ

Через добу після аварії Boeing-737 від авіакомпанії МАУ Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи. Момент аварії літака "Міжнародних авіаліній України" потрапив в об'єктив камери спостереження, що підтверджує слова іранських слідчих.

Відео опублікував місцевий інформаційний канал на Facebook.

На раніше опублікованому відео падіння Boeing 737-800 видно, що пожежа на літаку сталося ще до падіння на землю. На новому відео помітно, як у темряві різко спалахує світло, після чого по вулиці, поруч з будинками, розлітаються уламки.

Раніше Українські Новини опублікували фотографії та інші відео з місця катастрофи, на яких видно уламки частин літака і речей на його борту.

Також сьогодні літак з українськими експертами приземлився в Ірані для розслідування причини катастрофи.

Нагадаємо, західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність.

Також українським авіакомпаніям було заборонено літати в повітряному просторі Іраку.

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