Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ

Через добу після аварії Boeing-737 від авіакомпанії МАУ Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи. Момент аварії літака "Міжнародних авіаліній України" потрапив в об'єктив камери спостереження, що підтверджує слова іранських слідчих. Відео опублікував місцевий інформаційний канал на Facebook. На раніше опублікованому відео падіння Boeing 737-800 видно, що пожежа на літаку сталося ще до падіння на землю. На новому відео помітно, як у темряві різко спалахує світло, після чого по вулиці, поруч з будинками, розлітаються уламки. Раніше Українські Новини опублікували фотографії та інші відео з місця катастрофи, на яких видно уламки частин літака і речей на його борту. Також сьогодні літак з українськими експертами приземлився в Ірані для розслідування причини катастрофи. Нагадаємо, західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність. Також українським авіакомпаніям було заборонено літати в повітряному просторі Іраку.