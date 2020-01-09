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09 января 2020, четверг, 09:35 432
Внешняя политика 2020-01-09T09:36:52+02:00
Українські Новини
Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ: часть данных с черных ящиков утеряна

Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ: часть данных с черных ящиков утеряна

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Boeing-737, Иран, Черный ящик, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Разбившийся в Иране самолет МАУ в ночь на 8 января загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Такая информация следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв". Кроме того, согласно отчету, экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

Помимо этого указано, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена из-за повреждения.

Как сообщали Українські Новини, 9 января в Украине объявлен днем траура. Напомним, самолет Минобороны с группой экспертов вылетел в Иран для расследования катастрофы.

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