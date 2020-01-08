Літак Міноборони з групою експертів вилетів в Іран, - Данилов

Літак Міністерства оборони з групою експертів вилетів в Іран. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів в Іран", - написав він.

Данилов побажав їм успіху і виконання поставлених завдань.

Він зазначив, що Україна чекає їх повернення.

Як повідомляли Українські Новини, західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність.

Також українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку. А німецька авіакомпанія Lufthansa, вже завтра, 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран де сьогодні відбулася катастрофа українського літака Boeing-737.

Тим часом Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України".