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08 січня 2020, середа, 23:46 17
Силові структури 2020-01-09T01:00:01+02:00
Українські Новини
Літак Міноборони з групою експертів вилетів в Іран, - Данилов

Літак Міноборони з групою експертів вилетів в Іран, - Данилов

Анна Рудык
Падіння літака, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран
Олексій Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook
Олексій Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook

Літак Міністерства оборони з групою експертів вилетів в Іран. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів в Іран", - написав він.

Данилов побажав їм успіху і виконання поставлених завдань.

Він зазначив, що Україна чекає їх повернення.

Як повідомляли Українські Новини, західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність.

Також українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку. А німецька авіакомпанія Lufthansa, вже завтра, 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран де сьогодні відбулася катастрофа українського літака Boeing-737.

Тим часом Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України".

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