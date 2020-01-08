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  • У МЗС України розповіли, чому головною країною розслідування є Іран
08 січня 2020, середа, 20:32 14
Політика 2020-01-08T22:15:01+02:00
Українські Новини
У МЗС України розповіли, чому головною країною розслідування є Іран

У МЗС України розповіли, чому головною країною розслідування є Іран

Елизавета Кесельман
МЗС України, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, авіакатастрофа
МЗС України.Фото:ru.wikipedia.org
МЗС України.Фото:ru.wikipedia.org

Міністерство закордонних справ України розповіло, чому Іран є основною країною розслідування катастрофи літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.

Експерт також пояснив, чому Тегеран не повинен віддавати комусь чорні ящики.

Він нагадав, що розслідування авіакатастроф регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародної цивільної авіації 1944 року. І відбувається воно у співпраці багатьох держав.

"Головним у розслідуванні є держава, у якому сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також оперативно повинна повідомити про катастрофу державі, де було зареєстроване судно, держава-оператору (в обох останніх випадках це — Україна), держава, де повітряне судно було спроектовано/виготовлено, а також ІКАО", — пояснив представник МЗС.

Так, крім головної країни розслідування до нього можуть приєднатися зазначені держави, а також країни, громадяни яких постраждали в катастрофі.

Макєєв нагадав, що Україна вже заявила про намір приєднатися до розслідування катастрофи.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Іран домовилися координувати дії для з'ясування причини краху МАУ.

Україна вирішила з 9 січня припинити польотиповітряних суден українських авіакомпаній в Іран до з'ясування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані ч. 3 ст. 276 (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу.

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