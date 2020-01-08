Генпрокуратура начала расследовать крушение самолета МАУ в Иране

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, в результате которого погибло 176 человек.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис Генерального прокурора.



"Офис Генерального прокурора по сообщениям СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, который выполнял рейс "Тегеран - Киев", - сообщили в Офисе.



Генпрокуратура устанавливает факты, которые привели к гибели 167 пассажиров и 9 членов экипажа.



Дело открыто по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей).



Как сообщали Українськi Новини, самолет МАУ потерпел крушение в Иране.



По данным СНБО и министра иностранных дел Вадима Пристайко, погибли 11 украинцев, 82 иранца, 63 канадца, а также 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.



Также в МАУ назвали имена погибших членов экипажа на борту разбившегося в Иране самолета.



Тем временем Украина и Иран обсуждают отправку самолетов для возвращения тел погибших украинцев.