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08 января 2020, среда, 11:45 47
Силовые структуры 2020-01-08T11:46:29+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура начала расследовать крушение самолета МАУ в Иране

Генпрокуратура начала расследовать крушение самолета МАУ в Иране

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, Уголовное производство, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Генпрокуратура
Генпрокуратура

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, в результате которого погибло 176 человек.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис Генерального прокурора.

"Офис Генерального прокурора по сообщениям СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, который выполнял рейс "Тегеран - Киев", - сообщили в Офисе.

Генпрокуратура устанавливает факты, которые привели к гибели 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Дело открыто по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей).

Как сообщали Українськi Новини, самолет МАУ потерпел крушение в Иране

По данным СНБО и министра иностранных дел Вадима Пристайко, погибли 11 украинцев, 82 иранца, 63 канадца, а также 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.

Также в МАУ назвали имена погибших членов экипажа на борту разбившегося в Иране самолета. 

Тем временем Украина и Иран обсуждают отправку самолетов для возвращения тел погибших украинцев.

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