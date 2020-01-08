Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Ирана Джавад Зариф договорились координировать действия следственных групп для выяснения причины крушения в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев).

Об этом Пристайко сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Поговорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Мы оба выразили наши соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал он.

Ночью в среду, 8 января, вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана рейсовый самолет Boeing украинской МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 168 пассажиров и 9 членов экипажа. 9 членов экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.



Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.



Как сообщали Українськi Новини, Украина решила с 9 января прекратить полеты воздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.



Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.



Тем временем МАУ заявляет, что вероятность ошибки экипажа самолета является минимальной.