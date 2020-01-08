Головне про авіакатастрофу Boeing-737 компанії МАУ

8 січня о 04:44 літак "Боїнг-737" від авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту (через дві хвилини) з міжнародного аеропорту ім. Хомейні в Ірані. За даними МАУ, загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. На борту були громадяни Ірану, України, Канади, Німеччини, Швеції і Великобританії. Причина аварії наразі невідома.

На борту перебували:

1.Пілоти:

Гапоненко Володимир;

Наумкін Олексій;

Хоменко Сергій.

2. Бортпровідники:

Статник Катерина;

Микитюк Марія;

Лихно Денис;

Овчарук Валерія;

Сологуб Юлія;

Матьков Ігор.

3. Пасажири:

Малахова Олена;

Кобюк Ольга.

Також серед 167 пасажирів було 24 особи віком до 16 років (від 2004 до 2018 року народження). Найстаршому пасажиру було 70 років, а наймолодшому - 2 роки.

Що відомо про катастрофі " Боїнга-737.

Як повідомляли "Українські Новини", у МАУ на сайті оприлюднили офіційні списки пасажирів, які перебували на борту літака а іранські рятувальники виявили два чорні скриньки на місці катастрофи "Боїнга-737". Уряд відправляє пошуково-рятувальну групу в Іран.

Тим часом Іран та Україна домовилися координувати дії для з'ясування причин падіння літака, також Україна тимчасово припинила польоти в Іран.