ДБР засекретило результати обшуків у спортклубі Порошенка

Держбюро розслідувань засекретило результати обшуків у спортивному клубі "5 елемент" в Києві, в якому на відео знімали клієнтів, в тому числі і нинішнього Президента Володимира Зеленського, і кінцевими бенефіціарами якого є колишній Президент Петро Порошенко (2014-2019) і екс-перший заступник фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді 8-го скликання (2014-2019) Ігор Кононенко.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

За даними ДБР, інформація щодо результатів обшуків не може бути розголошена, так як це може завдати шкоди інтересам досудового розслідування.

ДБР відмовилося, зокрема, повідомити, що було вилучено у результаті обшуків.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР виявило приховані камери спостереження в роздягальнях спортклубу "5 елемент".

з 20 грудня СБУ та ДБР проводили обшуки в спортивному клубі "5 елемент".

В липні НАБУ також проводила обшуки в спортклубі "5 елемент" у Києві. Тоді у ході обшуків НАБУ вилучила документи в спортклубі "5 елемент" і автомобільної компанії "Богдан моторс".