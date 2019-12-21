В спортклубе Порошенко "5 элемент" нашли скрытые видеокамеры в раздевалках

В спортивном клубе "5 элемент" по результатам обысков было обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, расположенных в раздевалках спортклуба. Обыски проходили в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии. Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что к ним встроенные линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - говорится в нем.

Начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря СБУ и ГБР проводили обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший Президент Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

В июле НАБУ также проводило обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве. Тогда в ходе обысков НАБУ изъяло документы в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс".