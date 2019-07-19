подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 10:00 3597
Силовые структуры 2019-07-19T10:08:55+03:00
Українські Новини
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве

НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве. 

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. 

"НАБУ проводит обыски в "5 элементе", - сказал он. 

По его словам, при этом, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками" пытаются помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея. 

Кроме того, детективы НАБУ пытаются провести обыски в еще одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов. 

Других подробностей источник не сообщил. 

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители провели обыски в ГФС.

Ранее НАБУ и СБУ провели обыски в ФГИ.

Больше новостей о: Обыски НАБУ спортивный клуб

Архив
Новости
В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали 10:26
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
В Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР" 09:45
Терентьев, потративший миллионы на мост Кличко после его открытия, баллотируется в ВР, - Гришин 09:39
Карплюк незаконно уволил беременную Макееву с должности директора стадиона, - Найем 09:33
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Озеро у вершины Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал тревожное открытие 09:32
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok