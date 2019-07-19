НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ проводит обыски в "5 элементе", - сказал он.

По его словам, при этом, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками" пытаются помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея.

Кроме того, детективы НАБУ пытаются провести обыски в еще одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов.

Других подробностей источник не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители провели обыски в ГФС.

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