НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве. \r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. \r\n"НАБУ проводит обыски в "5 элементе", - сказал он. \r\nПо его словам, при этом, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками" пытаются помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея. \r\nКроме того, детективы НАБУ пытаются провести обыски в еще одном помещении в том же здании, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов. \r\nДругих подробностей источник не сообщил. \r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители провели обыски в ГФС.\r\nРанее НАБУ и СБУ провели обыски в ФГИ.