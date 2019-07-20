Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло документы в ходе обысков в спортивном клубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс" в то время, как Олег Гладковский выехал за границу.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски завершены. Изъяли корреспонденцию, документы. Ничего существенного. Пока все анализируем", - сказал он.

По его словам, обыски все-таки удалось провести в "5 элементе", несмотря на попытки неизвестных помешать этому.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.

По словам источника в правоохранительных органах, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками", пытались помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына Петра Порошенко Алексея.

Отмечается, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.

По мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.