Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло документы в ходе обысков в спортивном клубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс" в то время, как Олег Гладковский выехал за границу.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Обыски завершены. Изъяли корреспонденцию, документы. Ничего существенного. Пока все анализируем", - сказал он.\r\nПо его словам, обыски все-таки удалось провести в "5 элементе", несмотря на попытки неизвестных помешать этому.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.\r\nПо словам источника в правоохранительных органах, люди спортивного телосложения, именуемые "титушками", пытались помешать обыскам НАБУ, прикрываясь, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына Петра Порошенко Алексея.\r\nОтмечается, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.\r\nПо мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.