На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского

Клиент спортивного клуба Петра Порошенко, в котором действовала система слежения за посетителями, вице-президент Euronews по региональному развитию Валид Арфуш собирается подать иск в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб.

Об этом он рассказал "Стране".

"Я со своей семьей в "5 элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству любой страны мира - уголовное дело. Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается. Это все идет куда-то на сервер, плюс сидит еще человек, наверное, мужчина, смотрит на них", - возмущается Арфуш.

Он заявил, что дальнейшая судьба и место хранения видео неизвестны.

"В мире за такое не то, что в суд бы подали. Их бы закрыли на следующий день. Это скандал. Я подозреваю, что у руководства клуба какие-то непонятные наклонности. Это однозначно для каких-то других целей, а не для безопасности. Мягко говоря, я в ярости. Один из учредителей клуба Петр Порошенко. У меня такой вопрос: а ему было бы приятно, чтобы его с Мариной, детей, внуков тоже так снимали", - говорит Арфуш.

Особенно его возмутил факт того, что все в клубе знали о слежке и не говорили ничего посетителям. Сейчас Арфуш консультируется с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников.

"В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято - уничтожено, хочу узнать цель для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми", - заявляет Валид Арфуш, добавляя, что рассматривает возможность требовать возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро от клуба.

Он не исключает, что может быть и коллективная подача в суд от клиентов спортклуба.

"Это полный беспредел. Туда же ходили и известные политики, деятели культуры, ведущие. Кстати, наш президент Зеленский тоже ходил. Я его там пару раз видел", - сказал вице-президент Euronews.

Как сообщали Українські Новини, в спортивном клубе "5 элемент" было обнаружено не только видеокамеры в ходе обысков 20 декабря.

Кроме ГБР и СБУ в июле обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве также проводило НАБУ .