В связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" проводят обыск

Люди с автоматами под спортклубом "5 элемент". Фото: Facebook/Гарик Корогодский

Люди с автоматами под спортклубом "5 элемент". Фото: Facebook/Гарик Корогодский

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", - сказала она.

Иванова отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в нескольких домовладениях.

Спикер ГБР заявила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло документы в ходе обысков в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс".

Ранее 19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.