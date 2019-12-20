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20 декабря 2019, пятница, 12:49 32
Силовые структуры 2019-12-20T12:50:14+02:00
Українські Новини
В связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" проводят обыск

В связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" проводят обыск

Таня Войтюк
Обыски, Петр Порошенко, ГБР, СБУ
Люди с автоматами под спортклубом
Люди с автоматами под спортклубом "5 элемент". Фото: Facebook/Гарик Корогодский

Помимо того, что НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV", Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший Президент Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", - сказала она.

Иванова отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в нескольких домовладениях.

Спикер ГБР заявила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло документы в ходе обысков в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс".

Ранее 19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.

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