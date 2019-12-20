В связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" проводят обыск

Помимо того, что НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV", Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший Президент Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко"). Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова. "ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", - сказала она. Иванова отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в нескольких домовладениях. Спикер ГБР заявила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента. Как сообщали Українськi Новини, в июле Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изъяло документы в ходе обысков в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс". Ранее 19 июля НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" и в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.