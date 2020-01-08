Генпрокуратура почала розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані, в результаті якої загинуло 176 чоловік.

Про це Українським Новинам повідомив Офіс Генерального прокурора.



"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями ЗМІ почав досудове розслідування авіакатастрофи літака МАУ, який виконував рейс "Тегеран - Київ", - повідомили в Офісі.

Генпрокуратура встановлює факти, які призвели до загибелі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Справу порушено за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей).



Як повідомляли Українські Новини, літак МАУ зазнав аварії в Ірані. За даними РНБО та міністра закордонних справ Вадима Пристайка, загинули 11 українців, 82 іранця, 63 канадця, а також 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.



Також в МАУ назвали імена загиблих членів екіпажу на борту літака, який розбився в Ірані.



Тим часом Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців.