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08 січня 2020, середа, 11:50 12
Силові структури 2020-01-08T11:51:37+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура почала розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Генпрокуратура почала розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, Кримінальне провадження, авіакатастрофа, Іран, МАУ
Генпрокуратура
Генпрокуратура

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані, в результаті якої загинуло 176 чоловік.

Про це Українським Новинам повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями ЗМІ почав досудове розслідування авіакатастрофи літака МАУ, який виконував рейс "Тегеран - Київ", - повідомили в Офісі.

Генпрокуратура встановлює факти, які призвели до загибелі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Справу порушено за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей).

Як повідомляли Українські Новини, літак МАУ зазнав аварії в Ірані. За даними РНБО та міністра закордонних справ Вадима Пристайка, загинули 11 українців, 82 іранця, 63 канадця, а також 10 шведів, 4 афганця, 3 німця і 3 британця.

Також в МАУ назвали імена загиблих членів екіпажу на борту літака, який розбився в Ірані.

Тим часом Україна та Іран обговорюють відправку літаків для повернення тіл загиблих українців.

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