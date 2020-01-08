Украина и Иран обсуждают отправку самолетов для возвращения тел погибших украинцев

Украина и Иран обсуждают возможность отправки 2 самолетов для возвращения тел погибших украинцев в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев) в Тегеране (Иран).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.



"Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для 2 украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев", - говорится в нем.



Самолеты предоставляют Министерство обороны Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что они готовы к вылету и отправятся в Тегеран сразу после согласования с Ираном данного вопроса.



Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, включая 11 украинцев.



СНБО создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции на месте крушения самолета.