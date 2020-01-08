Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака МАУ

Україна має намір відправити в Тегеран (Іран) групу для допомоги в пошуковій операції після катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини."Ми готуємо до відрядженні групу для допомоги в пошуковій операції і для розслідування причин катастрофи", - написав він.Міністерство закордонних справ відкрило гарячу лінію підтримки.Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що 82 іранця та 63 канадця загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані. В РНБО повідомили, що загинули 11 українців.Як повідомляли Українські Новини, літак МАУ (Київ) зазнав катастрофи в Тегерані (Іран), за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака (176 осіб)Також 9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані.Крім того, в МЗС готують списки загиблих і спецрейси в Іран для вивезення тіл при катастрофі літака МАУ. Тим часом РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.