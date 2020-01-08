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  • Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака МАУ
08 січня 2020, середа, 10:58 54
Події 2020-01-08T10:59:45+02:00
Українські Новини
Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака МАУ

Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака МАУ

Валерия Драгомирова
Пошукова операція, авіакатастрофа, Загиблі, Іран, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Україна має намір відправити в Тегеран (Іран) групу для допомоги в пошуковій операції після катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ми готуємо до відрядженні групу для допомоги в пошуковій операції і для розслідування причин катастрофи", - написав він.

Міністерство закордонних справ відкрило гарячу лінію підтримки.

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що 82 іранця та 63 канадця загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані. В РНБО повідомили, що загинули 11 українців.

Як повідомляли Українські Новини, літак МАУ (Київ) зазнав катастрофи в Тегерані (Іран), за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака (176 осіб)

Також 9 українців - членів екіпажу загинули в результаті краху літака МАУ в Ірані.

Крім того, в МЗС готують списки загиблих і спецрейси в Іран для вивезення тіл при катастрофі літака МАУ.

Тим часом РНБО за дорученням Зеленського створив оперативний штаб у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

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