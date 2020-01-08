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08 января 2020, среда, 09:44 231
Президент 2020-01-08T09:46:03+02:00
Українські Новини
В МИД готовят списки погибших и спецрейсы в Иран для вывоза тел при крушении самолета МАУ

В МИД готовят списки погибших и спецрейсы в Иран для вывоза тел при крушении самолета МАУ

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа, Иран, Владимир Зеленский, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

После того как Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутсвие выживших в катастрофе самолета МАУ, он также сообщил, что Министерство иностранных дел готовит списки погибших пассажиров, которые обнародуют в ближайшее время.  

Об этом он написал в Facebook.

"Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - написал Президент.

Он добавил, что на месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. По поручению Владимира Зеленского аппарат СНБО создал оперативный штаб. Также поготовлены специальные бортики для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены.

Зеленский также попросил воздержаться от поспешных выводов.

"Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям", - пишет Президент.

Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57, добавил он.

Как сообщали Українські Новини, большинство пассажиров PS752 - иранцы.

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