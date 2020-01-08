9 украинцев - членов экипажа погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране

9 украинцев - членов экипажа погибли в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Иране, передают Українськi Новини.



"08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран - Киев", - сказано в нем.



По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.



Отмечается, что версия теракта или ракетной атаки исключается. По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. На данный момент выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту, и наличие среди пассажиров граждан Украины.



Также на борту находились 9 членов экипажа - граждан Украины. Согласно сообщению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших.



Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим. Указано, что посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк находится на месте аварии.



Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушения в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолет.



Также в МИД готовят списки погибших и спецрейсы в Иран для вывоза тел при крушении самолета МАУ.



Кроме того, СНБО по поручению Зеленского создал оперативный штаб в связи с крушением самолета МАУ в Иране.