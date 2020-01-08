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08 января 2020, среда, 09:36 202
Политика 2020-01-08T10:30:01+02:00
Українські Новини
СНБО по поручению Зеленского создал оперативный штаб в связи с крушением самолета МАУ в Иране

СНБО по поручению Зеленского создал оперативный штаб в связи с крушением самолета МАУ в Иране

Валерия Драгомирова
СНБО, Алексей Данилов, Оперативный штаб, Иран, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" (Киев) в Тегеране (Иран).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране", - сказано в нем.

Отмечается, что на данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Руководство оперативным штабом по поручению Президента Украины осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Указано, что предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.

Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушения в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолет.

Также появились первые фото с места крушения самолета МАУ.

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