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07 січня 2020, вівторок, 05:00 11
Суспільство 2020-01-07T07:00:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції

Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції

Олена Проценко
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Різдво Фото: saga.ua
Різдво Фото: saga.ua

Сьогодні, 7 січня, в Україні православні християни відзначають Різдво. Вважається, що в цей день народився Ісус Христос - Син Божий на землі. Від цього ж дня починається відлік часу. Існує багато традицій, які пов'язані з Різдвом: коляда, вертеп, звичай поминати предків та інші. Детальніше про святкування Різдва Христового розповідається на сайті Українські Традиції.

Традиції різдвяного святкування

Різдву, за церковним статутом, передував чотиритижневий Різдвяний піст (Філіппов), з 27 листопада по 6 січня. В цей час виконувалися всі домашні роботи. Кут прикрашали особливо урочисто: запаленою свічкою чи лампадкою. Тут ставили перший символ усіх трьох зимових свят - дідух. Зерно з дідуха зберігали до весни, домішуючи потім до посівного - для забезпечення багатого врожаю. Особливе значення мала різдвяна погода. По ній визначали майбутній урожай.

Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати данину новонародженому Христу. Після закінчення церковної служби родина знову збиралася на святковий обід.

Після обіду настає час заслуженого відпочинку. В гості ж потрібно йти також після обіду. Одружені пари, як правило, йдуть до своїх батьків. Дуже давньою є українська традиція миритися в цей день, прощати один одному образи, щоб повною мірою відчути радість життя.

Багато традицій святкування Різдва до сих пір збереглися. З самого ранку прийнято ходити по домівках і співати колядки. Багато людей, коли колядують, вбираються в різні костюми та вітають зі святом людей на вулиці. Вечір проводять у сімейному колі за святковою вечерею з 12 не пісних страв. Стіл прикрашають свічками. Дітям розповідають біблійні історії про народження Христа. Традиційним також стало обмінюватися подарунками. 7 січня в церквах проводяться три богослужіння: опівночі, на світанку і вдень.

В цей день існують такі заборони:

  • не можна прибирати та займатися побутовими справами;
  • забороняється лихословити, лаятися та кричати;
  • не рекомендується надягати старий одяг;
  • ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі;
  • проганяти колядників також забороняється;
  • категорично не можна гадати на Різдво;
  • не можна в цей день шити і в'язати.

Прикмети

  • якщо відлига - весна буде рання і тепла;
  • на Різдво Христове заметіль - бджоли добре роїтися будуть;
  • якщо вранці в Різдво до вас зайдуть двоє, то у вашому будинку не буде смерті, розлучення та розлук протягом року;
  • зоряне небо - добре вродять в цьому році горох і гречка;
  • ясна погода на Різдво - до врожаю;
  • якщо 7 січня тепло - до холодної весни.

Коляда

З давніх-давен існував в нашому народі звичай бажати один одному щастя, здоров'я, багатьох років і благополуччя в домі та сім'ї. Вже після Святої Вечері українці починали ходити по домівках. Піснями та відтворенням побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей, бажали їм згоди та достатку.

Колядувати починають не в усіх куточках України одночасно: колядують на Святий Вечір, хтось - в перший день Різдва Христового, також колядують на другий день святкування та після служби в церкві.

Готувалися до колядування заздалегідь - виготовляли колядницькі обладунки: восьмикутну зірку, маски Кози і Ведмедя. У Різдвяній колядницькій групі були переважно хлопці. Вони вибирали отамана - хлопця, який відрізнявся спритністю, дотепністю і якого поважали. Крім того, він умів красиво починати пісню і зробити в ній висновок. Традиційний одяг колядників - білі та коричневі кожушки, чоботи власної роботи, хустки або віночки у дівчат. Святкові колядники, в залежності від регіону, різнилися своїм кількісним складом і обрядовими персонажами. Тому існують дитяча коляда, хлоп'яча, дівоча та церковна.

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