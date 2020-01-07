Сьогодні православні християни відзначають Різдво Христове: історія та традиції

Сьогодні, 7 січня, в Україні православні християни відзначають Різдво. Вважається, що в цей день народився Ісус Христос - Син Божий на землі. Від цього ж дня починається відлік часу. Існує багато традицій, які пов'язані з Різдвом: коляда, вертеп, звичай поминати предків та інші. Детальніше про святкування Різдва Христового розповідається на сайті Українські Традиції.

Традиції різдвяного святкування

Різдву, за церковним статутом, передував чотиритижневий Різдвяний піст (Філіппов), з 27 листопада по 6 січня. В цей час виконувалися всі домашні роботи. Кут прикрашали особливо урочисто: запаленою свічкою чи лампадкою. Тут ставили перший символ усіх трьох зимових свят - дідух. Зерно з дідуха зберігали до весни, домішуючи потім до посівного - для забезпечення багатого врожаю. Особливе значення мала різдвяна погода. По ній визначали майбутній урожай.

Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати данину новонародженому Христу. Після закінчення церковної служби родина знову збиралася на святковий обід.

Після обіду настає час заслуженого відпочинку. В гості ж потрібно йти також після обіду. Одружені пари, як правило, йдуть до своїх батьків. Дуже давньою є українська традиція миритися в цей день, прощати один одному образи, щоб повною мірою відчути радість життя.

Багато традицій святкування Різдва до сих пір збереглися. З самого ранку прийнято ходити по домівках і співати колядки. Багато людей, коли колядують, вбираються в різні костюми та вітають зі святом людей на вулиці. Вечір проводять у сімейному колі за святковою вечерею з 12 не пісних страв. Стіл прикрашають свічками. Дітям розповідають біблійні історії про народження Христа. Традиційним також стало обмінюватися подарунками. 7 січня в церквах проводяться три богослужіння: опівночі, на світанку і вдень.

В цей день існують такі заборони:

не можна прибирати та займатися побутовими справами;

забороняється лихословити, лаятися та кричати;

не рекомендується надягати старий одяг;

ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі;

проганяти колядників також забороняється;

категорично не можна гадати на Різдво;

не можна в цей день шити і в'язати.

Прикмети

якщо відлига - весна буде рання і тепла;

на Різдво Христове заметіль - бджоли добре роїтися будуть;

якщо вранці в Різдво до вас зайдуть двоє, то у вашому будинку не буде смерті, розлучення та розлук протягом року;

зоряне небо - добре вродять в цьому році горох і гречка;

ясна погода на Різдво - до врожаю;

якщо 7 січня тепло - до холодної весни.

Коляда

З давніх-давен існував в нашому народі звичай бажати один одному щастя, здоров'я, багатьох років і благополуччя в домі та сім'ї. Вже після Святої Вечері українці починали ходити по домівках. Піснями та відтворенням побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей, бажали їм згоди та достатку.

Колядувати починають не в усіх куточках України одночасно: колядують на Святий Вечір, хтось - в перший день Різдва Христового, також колядують на другий день святкування та після служби в церкві.

Готувалися до колядування заздалегідь - виготовляли колядницькі обладунки: восьмикутну зірку, маски Кози і Ведмедя. У Різдвяній колядницькій групі були переважно хлопці. Вони вибирали отамана - хлопця, який відрізнявся спритністю, дотепністю і якого поважали. Крім того, він умів красиво починати пісню і зробити в ній висновок. Традиційний одяг колядників - білі та коричневі кожушки, чоботи власної роботи, хустки або віночки у дівчат. Святкові колядники, в залежності від регіону, різнилися своїм кількісним складом і обрядовими персонажами. Тому існують дитяча коляда, хлоп'яча, дівоча та церковна.

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