подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
05 января 2020, воскресенье, 12:45 56
Общество 2020-01-05T12:45:01+02:00
Українські Новини
В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро

В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро

Валерия Драгомирова
КГГА, Ограничение движения, Метро, Киев, Рождество
Новый год на Софийской площади. фото: Folk Ukraine
Новый год на Софийской площади. фото: Folk Ukraine

Во вторник, 7 января, в Киеве перекроют дороги, возможны кратковременные ограничения на вход в метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Отмечается, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".


В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее Українські Новини писали, куда пойти на рождественские выходные в Киеве. 

Больше новостей о: КГГА Ограничение движения Метро Киев Рождество

Новости
В столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро 12:45
Экс-нардеп Лапин получил около 0,5 млн гривен от военного комиссариата 12:38
Россия рассчитывается за транзит газа в полном объеме, - директор "Оператор ГТС Украины" 12:23
Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома 11:50
Трудно поверить: посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН 11:15
больше новостей
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь 06:10 Инфографика
Отдыхающий на Сейшелах Порошенко заявил, что лично проверил елку возле "Roshen" 17:45
Информационное вещание на гостелеканале возглавила Трибушная, которая называла Зеленского пустотой 23:42
Кабмин утвердил новую зарплату для работников госорганов в новом году 19:50
больше новостей
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы 20:21
Соцвыплаты в 2020 вырастут: сколько получат безработные, малообеспеченные и сироты 22:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok