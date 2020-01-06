Традиции Рождества: какое значение имеет вертеп для украинцев

Рождество в Украине сложно представить без ночных гаданий, колядок и вертепа. Впервые в украинских письменных памятках вертеп появляется еще в 1666 году, а наибольшее распространение припадает на конец XVIII века. Участники вертепа ходят от дома к дому и рассказывают историю рождения Иисуса Христа. Подробнее об этой давней традиции рассказывается на сайте Українські Традиції.

Строение традиционного украинского вертепа

Сначала вертепом выступал маленький ящик, обклеенный цветной бумагой, где с помощью кукол, закрепленных на оси, разыгрывались представления. Они состояли из двух частей. В первой части разыгрывались сцены, связанные с рождением Христа и библейскими персонажами. Вторая, светская, включала в себя житейские истории о Добре и Зле. Два этажа вертепного домика, по христианской традиции, трактовались как "небо" и "земля".

"Наш вертеп является домиком с двумя этажами. Сделан он из тонких досок и картона. Верхний этаж имеет балюстраду, за балюстрадой происходит мистерия: Вифлеем. На нижнем этаже трон царя Ирода; пол обклеен мехом для того, чтобы не видно было щелей, по которым двигаются куклы. Каждая кукла прикреплена к проводу; под полом есть его конец. За этот конец, придерживая куклу, вертепник вводит ее в двери и водит в нужном направлении.", - пишет этнограф Николай Маркевич

Текст вертепной драмы

Это всегда интересное сочетание книжных элементов с народными. Вертепная драма состоит из двух частей: рождественской драмы и механически присоединенной к ней сатирически-бытовой интермедии. Первая часть вертепа (иногда называется "святой") - более или менее устойчивая, а вторая (народная) меняется в зависимости от условий местности, исторического периода и от способностей самого вертепника.

Обе части - "святая" и народная - различаются между собой еще и языком. Первая часть написана "книжным" языком, а вторая - создана народом и мало чем отличается от современного украинского языка.

Обязательными героями были: дед, бабка, коза, смерть, цыган, цыганка, жид, шляхтич, шляхтянка, москаль, казак. Индивидуализация образов достигалась внешностью, одеждой и особенностями языка. Каждый из героев занимался традиционным для него делом: старики изображали семейные отношения, евреи обманом зарабатывали деньги, шляхтичи развлекались, казак и солдат ссорились и дрались, смерть приходила в любое время и к любому, а коза умирала для того, чтобы воскреснуть.

Непременный атрибут вертепа - рождественская звезда. Ее считали символом счастья и радости, ведь она передает новость о рождении Иисуса. Носит ее всегда мальчик.

Впоследствии вертеп превратился в театрализованное действо с большим количеством участников, состав которых меняется в соответствии с регионом. Обычно, именно в таком формате искусство вертепа радует нас и сегодня. Хотя традиция вертепа постепенно забывалась, но сегодня она снова возрождается и занимает свое место в культуре рождественского празднования.

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