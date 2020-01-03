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03 января 2020, пятница, 06:15 25
Жизнь 2020-01-03T07:00:02+02:00
Українські Новини
Готовимся к Рождеству: лучшие украинские колядки

Готовимся к Рождеству: лучшие украинские колядки

Ярина Вацяк
Вертеп, рождественский вертеп, Рождество, Коляда, Колядки

Уже совсем скоро, 7 декабря, православные христиане будут отмечать Рождество. В Украине на Рождество традиционно ходят колядовать.

В давние времена колядки были языческими песнями, с которыми Церковь вела безуспешную борьбу, запрещала их. Но обряды в Украине оказались очень устойчивыми. Вкоренить не получилось, в некоторых религиозных песнях остались мотивы, напоминающие как о чествовании новорожденного солнца, так и о культе предков.

Как только на небе сходила Звезда, колядники ходили от дома к дому, чтобы известить людей о рождении нового Солнца, и изображение этого солнца носили с собой ("рождественская звезда"). Эта традиция сохранилась и до сегодня. Заходили во двор, будили хозяина и пели его семье величальные песни о солнце, луне, звездах. Эти песни и стали называть колядами или колядками.

Українські Новини собрали лучшие традиционные колядки, чтобы выучить к празднику или просто слушать традиционные рождественские украинские песни.

Напомним, ранее Українські Новини собрали плейлисты всемирно известной рождественской музыки, а также музыки на Рождество в стиле джаз и лучшие плейлисты новогодней музыки 2019.

Кроме того, опубликовали любимые новогодние украинские песни, а также новые песни, записанные украинскими музыкантами к Новому 2020 году.

 

  

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